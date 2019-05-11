أحمد مراد يعلن عن عرض "الفيل الأزرق" على Netflix

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعلن المؤلف أحمد مراد عن بدء عرض فيلمه "الفيل الأزرق" عبر شبكة Netflix والذي يقوم ببطولته الفنان كريم عبد العزيز.

ونشر "مراد" صورة من الفيلم على منصة "نتفلكس"، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وكتب: " فيلم الفيل الأزرق الجزء الأول متوفر حاليًا لمشتركي " Netflix ".

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''الفيل الأزرق'' فيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للمؤلف أحمد مراد، وتدور أحداثه حول طبيب أمراض نفسية يُدعى دكتور يحيى، يعود بعد 5 سنوات من العزلة الاختيارية إلى العمل في مستشفى العباسية للصحة النفسية، ويعمل في القسم الذي يقرر الحالة العقلية لمرتكبي الجرائم، ويقابل صديقاً قديماً مُتهم في قضية قتل، ويصبح يحيي مسئولا عن تحديد مدى سلامة القوى العقلية لصديقه، ويجد يحيى نفسه وسط مفاجآت تقلب حياته، لتتحول محاولته لاكتشاف حقيقة صديقه إلى رحلة مثيرة.

''الفيل الأزرق'' بطولة كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، نيللي كريم ولبلبة، ومن إخراج مروان حامد.