أدريانا ليما أرادت أن تصبح راهبة قبل عرض الأزياء.. والجنس ممنوع قبل الزواجأحمد السقا يتاجر بالمخدرات...

ميرنا وليد - بيروت - ولدت ​أدريانا ليما​ في 12 حزيران / يونيو عام 1981، وهي عارضة أزياء وممثلة برازيلية، اشتهرت كونها احدى ملائكة "فكتوريا سيكريت" من عام 1999 إلى عام 2018 .

أدريانا ليما هي العارضة التي بقيت لأطول فترة مع فيكتوريا سيكرت، والأكثر قيمة بين العارضات. بدايتها كانت في عمر الـ 15 عاماً، حين فازت بمسابقة "عارضة الأزياء ​البرازيل​ية" في فورد.وإحتلت المركز الثاني العام التالي، في مسابقة "عارضة الأزياء العالمية"، قبل أن توقع عقداً مع شركة وكالة عارضات الأزياء الشهيرة Elite Model Management في مدينة ​نيويورك​.

طفولتها

ولدت أدريانا ليما في 12 حزبران/يونيو عام 1981 في السلفادور ، البرازيل. ذكرت عدة مصادر أن "فرانشيسكا" هو اسمها الأوسط ، لكن ليما تنفي ذلك في مقابلة مع دبليو راديو كولومبيا في عام 2010 ، وأكدت أن اسمها هو أدريانا ليما فقط. والداها هما نيلسون توريس ووالدتها لا ماريا داس جرايساس ليما وهي أخصائية اجتماعية. ترك والدها العائلة عندما كانت في السادسة من عمرها، وربتها والدتها بمفردها.

تقول أدريانا ليما أنها من أصل أفريقي - برازيلي ومن أصل برتغالي، وتتحدث ليما أربع لغات: البرتغالية الأصلية والإنكليزية والإيطالية والإسبانية.

حياتها العاطفية

بعد تسعة أشهر من المواعدة، خطبت أدريانا ليما لاعب كرة السلة الصربي ماركو جاريتش في حزيران/ يونيو عام 2008. وتزوج الزوجان في عيد القديس فالنتاين عام 2009 في جاكسون هول ، وايومنغ. وفي أيار / مايو عام 2009 ، أفيد بأن ليما قد تقدمت بطلب للحصول على ​الجنس​ية الصربية ، ولكنها لم تُمنح لها أبداً. ولدى جاريتش وليما ابنتان. وفي 2 أيار / مايو عام 2014 ، أعلنت ليما وجاريتش انفصالهما بعد خمس سنوات من الزواج. تم الانتهاء من الطلاق في آذار/ مارس عام 2016.

إيمانها وافكارها الدينية

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تتبع أدريانا ليما الطائفة الرومانية الكاثوليكية وهي متدينة تحضر القداس كل يوم أحد. في نيسان/ أبريل عام 2006 ، قالت لـ GQ أنها كانت عذراء قبل الزواج وهي تفكر أن الجنس هو بعد الزواج وقالت: "يجب أن يحترم الرجال أن هذا هو اختياري. إذا لم يكن هناك أي احترام ، فهذا يعني انه لا يريدني".

كما شجعت على اعتبار الإجهاض جريمة ، وقالت إنها تتفق مع تعاليم الكنيسة. كما ذكرت أنها قبل أن تصبح عارضة أزياء أرادت أن تصبح راهبة".

عمل خيري

تقوم أدريانا ليما بأعمال خيرية فهي تساعد داراً للأيتام ، "Caminhos da Luz" يقع في السلفادور. وهي تساعد في البناء لتوسيع دار الأيتام وتشتري الملابس للأطفال الفقراء في السلفادور . كما أنها تساعد في الترويج للوعي خاصة في الأمراض المستعصية كسرطان اللوكيميا.

تعرفوا على الحمية الغذائية الخاصة بـ أدريانا ليما

في مقابلة عام 2011 مع صحيفة ديلي تلغراف، قبل عرض ​فيكتوريا سيكريت​ للأزياء ، قالت أدريانا ليما إنها قبل تسعة أيام من العرض ، كانت تشرب البروتين فقط، ولا سوائل. كما ذكرت أن الأسابيع الثلاثة الأخيرة قبل العرض ، تمرنت مرتين في اليوم. حصلت المقابلة على مراجعات سلبية على وسائل الإعلام اتهمت ادريانا بالاساءة الى جسمها، لكنها بررت نفسها وقالت. "لا أفعل حمية مجنونة على مدار العام. أنا أفعل ذلك من أجل هذا الشيء بالذات. بعد هذا العرض، أصبحت طبيعية مجددا."

أصبح نظام أدريانا ليما الغذائي شائعاً جداً، حتى أصبح في نهاية المطاف أحد أفضل خمس وجبات غذائية، تم البحث عنها على الإنترنت في عام 2012، وفقاً لغوغل.

ثروة أدريانا ليما

منذ عام 2014 ، تحتل ادريانا ليما ثاني أعلى مرتبة كأعلى عارضات الأزياء أجراً في المجال. في عام 2012 ، جاءت في المرتبة الرابعة على قائمة فوربس ، حيث قدرت أنها حققت 7.3 مليون دولار في عام واحد. أما في عام 2013 ، جاءت في المركز الثالث وفي عام 2014 جاءت في المرتبة الثانية وبلغت أرباحها 8 ملايين دولار. وفي عام 2015 ، جاءت في المرتبة الثانية وبلغت أرباحها 9 ملايين دولار. في عام 2016 ، احتفظت بالمركز الثاني بأرباح بلغت 10.5 ملايين دولار.