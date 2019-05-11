كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سكسكة" تجتاح العالم العربي.. ورواد السوشيال ميديا يشيدون بأداء مي عزالدين (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت شخصية "سكسكة" في مسلسل "البرنسيسة بيسه" للفنانة مي عزالدين إعجاب رواد السوشيال ميديا والبرامج التليفزيونية الفنية فى لبنان ودبى والسعودية.

وتناول برنامج تريندنج على قناة ام بى سى الدور المميز الذي تؤديه مي باقتدار كعادتها في تقديم عدة شخصيات داخل العمل الواحد وقالت محطة ام بى سى ان هذه الممثلة تعتبر وحش التمثيل وهى ممثلة رائعة ومميزة واعتبرت المحطة حلقات المسلسل الاولى مبشرة بأحداث كوميدية طريفة تثير إعجاب المشاهدين وعلى حد تعبيرها "ولا اجمل من هيك".

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وتابعت المحطات اللبنانية شخصية "سكسكة" وهى سيدة عجوز مشاغبة وشرسة -تؤديها مي بجانب شخصية الطباله بيسه- وقالت انها ستحدث ضجة لدى المشاهدين وبالاخص الاطفال والمراهقات اللاتى بدأن فى تقليدها داخل فيديوهات خاصة ونشرها على مواقعهم.

وبدورها اعتبرت مي هذا الاعجاب شهادة من جمهورها يدفعها لتقديم المذيد من الاعمال الناجحة ولا تزال مى تقوم باستكمال تصوير المسلسل الذى تنتجة شركة سينرجي وتراهن من خلاله على تألق نجمتهم وقدرتها على المنافسة في السباق الرمضانى وتعرضه على شاشة الحياة حصريا.

المسلسل يشارك في بطولتة نخبة من نجوم الكوميديا المخضرمين سامى مغاوري واحمد حلاوه وسليمان عيد وضياء المرغنى والنجمان الشابان محمد انو وامير المصري بجانب الممثلة القديرة بوسي التى تظهر بشخصية شويكار مديرة مدرسة وتصطدم بوريثة الارض "بيسه" الطباله في فرقي موسيقى وافراح شعبية ترغب فى تحويل الارض الى قاعة أفراح.