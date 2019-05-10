شاهد: هل خطف “قيامة أرطغرل” الأضواء من مُسلسلات رمضان العربية؟

خطف المسلسل التركي “قيامة أرطغرل” الأضواء من المسلسلات الدرامية العربية التي تنافس في السباق الرمضاني 2019 في رابع أيام الشهر الكريم، وسط تراجع ملحوظ في المسلسلات الفنية التي تنافس في السباق الدرامي 2019، وهيمن على قائمة الأكثر بحثًا في محرك البحث العالمي غوغل. وجاء اقتناص المسلسل التركي لصدارة قائمة الأكثر بحثًا، بعد أن كانت تستحوذ عليه المسلسلات المصرية مع انطلاق الموسم الدرامي في رمضان، وتصدر “غوغل” مسلسل “هوجان” للفنان محمد إمام وأيضًا “فكرة بمليون جنيه” لعلي ربيع و”ولد الغلابة” لأحمد السقا و”زلزال” لمحمد رمضان إلا أن سرعان ما تراجعت هذه الأعمال واختفت من قائمة الأكثر بحثًا وتفرد “قيامة أرطغرل” بالصدارة ليغرد وحيدًا دون منافسة.

المسلسل التركي صاحب الإنتاج الضخم والذي يعرض منذ عام 2014، ويحقق نجاحات كبيرة، تصاعد الأحداث في حلقاته الماضية وزيادة الحبكة الدرامية جعلت الإقبال عليه كبيرًا في محرك البحث “غوغل” خاصة بعد أن وقع البطل “أرطغرل” ورفاقه في فخ نصبته جيوش المغول، قتل فيه كل من “ميرغن” و”دومرول”. ذلك الأمر جعل المشاهد العربي يترقب بث الحلقة الجديدة، بعد نجاح صنّاع العمل في عملية التشويق، مع تراجع المحتوى والمضمون في المسلسلات العربية المعروضة في السباق الرمضاني؛ الأمر الذي سمح للمسلسل التركي بتصدر المشهد وتراجع نظيره من المسلسلات العربية. ويعتبر “قيامة أرطغرل” من أشهر المسلسلات التركية في تركيا والعالم، في حين تبث الحلقة الأخيرة من الموسم الأخير في نهاية الشهر الجاري، حيث ستستكمل السلسلة بعدها بعمل جديد يحمل اسم “قيامة عثمان”. ويحكي مسلسل “قيامة عثمان” سيرة مؤسس الدولة العثمانية، عثمان بن أرطغرل، حيث أكدت مصادر محلية تجسيد النجم، بوراك أوزجفيت، دور البطولة فيه. وقدم دور البطولة على مدار 5 مواسم الممثل التركي أنجين ألتان، وعرضت أولى حلقات المسلسل في ديسمبر 2014، وحقق منذ الحلقة الأولى المركز الأول في جدول نسب المشاهدة.