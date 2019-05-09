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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وجهت الفنانة المصرية وفاء عامر رسالة لشقيقتها الفنانة الشابة أيتن عامر.
وفاء كتبت عبر حسابها على موقع «فيس بوك»، رسالة لأيتن كتبت فيها: «آيتن عامر فخورة أنك أختي رافعة راسي بيكي لأنك حقيقية يا أم أحلى يوسف وتيتي، والله برافو شخصيات حقيقية أحسنتي ..أختي بحبك».
جمهور وفاء عامر اتفق معها فيما قالته، وعبر الفانز عن إعجابهم بأداء الفنانة أيتن عامر في الأعمال الركضانية التي تعرض لها.
أيتن عامر يعرض لها هذا العام 3 مسلسلات وهم «شقة فيصل»، مع الفنان كريم عبدالعزيز، والذي تم تأجيله منذ سنوات.
والمسلسل الثاني هو «طلقة حظ»، مع الفنان مصطفى خاطر ومحمد أنور، والعمل الثالث هو مسلسل «ابن أصول»، مع الفنان حمادة هلال وسوزان نجم الدين.
علاقة أيتن عامر وشقيقتها وفاء وثيقة جدا، حيث أكدت وفاء انها ساعدت في تربية شقيقتها، وأنها كانت ترفض في البداية دخولها الفن خوفا عليها، وكل منهما تساند الأخرى في أي مشكلة.
وفاء عامر تشارك هذا الموسم في مسلسل «حكايتي»، مع الفنانة ياسمين صبري وأحمد بدير، وأحمد حاتم.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاء عامر لشقيقتها أيتن: رافعة راسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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