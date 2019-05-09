بطلة قيامة أرطغرل خضعت للعلاج النفسي.. لهذا السبب ؟

كشفت النجمة ديدم بالتشين ، بطلة المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل أنها خضعت لجلسات علاج نفسي لمدة 6 أشهر، بعد إجرائها عملية تجميل فاشلة في وجهها، كانت النجمة ديدم التي تستكمل حاليًا تصوير مشاهدها في المسلسل “قيامة أرطغرل”، ضيفة في برنامج النجوم akşamüstü kahvesi، وكشفت ما أصابها بعد خضوعها لعملية التجميل الفاشلة قائلة: علمت فيما بعد أنه ليس طبيبًا وإنما محتال إيراني، والذي حقنني في منتصف خدي بأسلوب غير محترف، وتركت الحقنة آثارًا، وبسبب هذه الآثار ذهبت إلى طبيب نفسي، وتلقيت الدعم النفسى لمدة 6 أشهر.
يذكر أن ديدم، التي تبلغ من العمر 36 عامًا، قدمت شكوى ضد الطبيب والمركز الطبي المزيف بتهمة الغش والخداع.
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