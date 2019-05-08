فنانة وقع أحمد آدم في حبها وتسببت في أزمة مع زوجته.. من تكون؟

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
اعترف الفنان المصري أحمد آدم أنه وقع في حب فنانة أثناء عمله معها في بداية حياتها الفنية، وذلك على الرغم من أنه كان متزوج في ذلك الوقت.
آدم قال، خلال استضافته في برنامج “شيخ الحارة” تقديم الإعلامية بسمة وهبة، أنها أحبته بسبب دماغه وأفكاره المختلفة، وهو أحبها بسبب طيبتها وجدعنتها، لافتا إلى أن زوجته علمت بالأمر، ووقعت أزمة بينهما بسبب هذا الموضوع.
الفنان المصري قال: “هي إنسانة من أحسن الناس اللي عرفتهم في حياتي، طيبة وجدعة وكانت بتحبني بجد مش هزار، وهي كانت بتحبني علشان دماغي،
مؤكدا أنه مازال حتى الآن يكن له كل حب وود، على الرغم من مرور أكثر من 15 عام على انتهاء قصة حبهما، لافتا إلى أنه لم يعمل معها مرة أخرى، لكنه يرغب في الوقت الحالي في أن تشاركه بطولة أحد الأعمال.
آدم رفض في البداية ذكر اسم هذه الفنانة، ولكن بعد ضغط من الإعلامية بسمة وهبة، كشف أن ثاني حرف من اسمها “أ”، والحرف الثالث “د”، في حين يبدأ إسمها الثاني بحرف “ع”.
عدد كبير من جمهور الفنان المصري بدأوا في حل اللغز، وتكهن بعضهم بأنه من المحتمل أن تكون الفنانة المقصودة هي الفنانة غادة عبدالرازق، حيث ينطبق عليها كل المواصفات السابقة، كما أنها شاركت آدم في بداية حياتها الفنية في مسرحية “حودة كرامة”، ولم تعمل معه مرة أخرى حتى الآن.
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