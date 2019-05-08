قبل طرحه.. ألبوم ناصيف زيتون الجديد يحقق الملايين!

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متابعة بتجــــــــــرد: يواصل النجم ناصيف زيتون حصد نجاح الأغاني التي طرحها مؤخرًا من ألبومه الجديد والمنتظر إطلاقه بعد شهر رمضان الجاري ومع بداية موسم الصيف.
وحقق ناصيف زيتون نسب مشاهدة مرتفعة جدًا بالأغنيات التي أصدرها من الألبوم حتى الآن فتخطى الألبوم الثلاثين مشاهدة قبل أن يبصر النور حتى، حيث حصدت أغنية “كرمال الله” أكثر من عشرة ملايين مشاهدة، وكذلك أغنية “ما بظن” التي تخطت بدورها عشرة ملايين مشاهدة وأغنية “أزمة ثقة” الخاصة بمسلسل “الهيبة الحصاد” ناهزت الإثني عشرة مليون مشاهدة.
ومن المقرر أن يتابع ناصيف زيتون إطلاق أغاني الألبوم وهو الثالث في مسيرته الفنية، بعد شهر رمضان وفق خطة تسويقية مميّزة تشمل أكبر المتاجر الرقمية.
على صعيد آخر، في أجندة ناصيف زيتون لموسم الصيف المقبل سلسلة من الحفلات في لبنان وعدد كبير من البلدان العربية.
لمشاهدة فيديو أغنية “كرمال الله”:
لمشاهدة فيديو أغنية “ما بظن”:
لمشاهدة فيديو أغنية “أزمة ثقة”:
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