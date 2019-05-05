كتب امير فتحي في الأحد 5 مايو 2019 08:48 صباحاً - اثارت الممثلة المصرية رانيا يوسف الجدل مجددا بعد نشرها مقطع فيديو لها استعرضت فيه “الروب” الذي ترتديه، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلقت رانيا على الفيديو قائلة: “السعادة لم تكن جاهزة للانسان بل يجب ان يتخذ بعض الاجراءات من اجل تحقيقها”.
الا ان اللافت هو تلقّيها عدد كبير من التعليقات السلبية من قبل المتابعين بسبب ارتدائها هذا الروب.
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف تثير الجدل مجددا .. وهذه المرة بسبب “الروب”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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