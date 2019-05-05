رانيا يوسف تثير الجدل مجددا .. وهذه المرة بسبب “الروب”!

كتب امير فتحي في الأحد 5 مايو 2019 08:48 صباحاً - اثارت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ الجدل مجددا بعد نشرها مقطع فيديو لها استعرضت فيه “الروب” الذي ترتديه، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت رانيا على الفيديو قائلة: “السعادة لم تكن جاهزة للانسان بل يجب ان يتخذ بعض الاجراءات من اجل تحقيقها”.

الا ان اللافت هو تلقّيها عدد كبير من التعليقات السلبية من قبل المتابعين بسبب ارتدائها هذا الروب.