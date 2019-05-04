شكرا لقرائتكم خبر عن علا غانم تحتفل بزواج ابنتها نرمين الدفراوى: "ابنتى هى العروسة الرائعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة علا غانم، عقد قران وزفاف ابنتها نرمين الدفراوى، فى حفل بهيج بحضور عدد من أقارب وأصدقاء العروسين.

ونشرت علا، صورة أثناء عقد القران، علقت عليها: "ابنتى تزوجت للتو"، وصورة أخرى لابنتها نرمين، علقت عليهما: "ابنتى هى العروسة الرائعة".



خلال عقد القران

تعتبر علا غانم من أكثر الفنانات تقديما للأعمال الفنية سواء السينمائية أو التليفزيونية فى السنوات الأخيرة، فكانت تشارك خلال العام الواحد فيما لا يقل عن أربعة أعمال، إلا أن المفارقة الغريبة أنها هذا العام لم تظهر فى أى عمل سواء بالسينما أو التليفزيون وهذا يعد ظاهرة غريبة بعض الشىء للجمهور والعاملين بالوسط الفنى.



العروسة نرمين الدفراوى

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يذكر أن آخر أعمال الفنانة علا غانم، مسلسل "ظل الرئيس" منذ عامين وتم عرضه فى رمضان 2017 من بطولة ياسر جلال، ومنذ ذلك الحين لم تظهر علا فى أى عمل سواء بالسينما أو التليفزيون.

وخلال السنوات الماضية تواجدت علا غانم بكثافة فى الأعمال الفنية، حيث قدمت فى عام 2017 فيلم "الفندق" مع محمد نجاتى ومروى وأحمد بدير وإخراج عاطف شكرى، ومسلسل "طعم الحياة" مع سامو زين وساندى وحسناء سيف الدين وإخراج عبد العزيز حشاد، اضافة إلى مسلسل "ظل الرئيس" مع ياسر جلال ومحمود عبد المغنى وهنا شيحة ودينا فؤاد وإخراج أحمد سمير فرج.

أما فى عام 2016 فشاركت علا غانم فى 6 أعمال فنية هى مسلسل "السبع بنات" مع إيمان العاصى وفريال يوسف وريم البارودى وتارة عماد ومحمد نجاتى وإخراج محمد النقلى، و"مملكة يوسف المغربى" مع مصطفى فهمى ومنذر رياحنة وأنوشكا وإخراج عادل الأعصر، والجزء الثالث من "سلسال الدم" مع عبلة كامل ورياض الخولى وأحمد سعيد عبد الغنى وإخراج مصطفى الشال، ومسلسل "ابو البنات" مع مصطفى شعبان وإخراج رؤوف عبد العزيز ومسلسل "الخروج" مع ظافر العابدين وشريف سلامة" اضافة إلى فيلم "عمود فقرى" مع وائل علاء وبيومى فؤاد وإيناس النجار وإخراج ابرام نشأت.