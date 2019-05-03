شاهدوا.. رانيا يوسف تفاجئ الجمهور بهذا الخبر

كتب امير فتحي في الجمعة 3 مايو 2019 08:51 مساءً - فاجأت الممثلة المصرية ​​رانيا يوسف​​ الجمهور بكشفها لهم انها ستطرح سؤال يوميا في شهر رمضان على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم اختيار شخصان للفوز برحلة لشرم الشيخ متضمنة كافة المصاريف.

واعرب الجمهور عن سعادتهم بهذا الأمر متمنين ان يكون لهم نصيب في الفوز.

يذكر أن يوسف تشارك في بطولة مسلسل “مملكة إبليس”، الى جانب غادة عادل، سلوى خطاب، أحمد داوود، إيمان العاصي، كريم قاسم، محمود الليثي، أسماء جلال، خالد أنور، ونانسي صلاح، من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.