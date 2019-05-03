نجوى كرم بين الجولة فنية والدرع التكريمي

May 03, 2019
تستعد شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم لجولة فنية في اميركا وجزر الباهاماس ضمن رحلة “ستارز اون بورد” حيث ستلتقي الجاليات العربية بأربع حفلات في أربع ولايات.
تبدأ شمس الأغنية الجولة بتاريخ 14 حزيران في هيوستن، ثم 16 منه في باهاماس، ثم في 21 منه سان دييغو وأخيراً في 22 حزيران في اريزونا.
من جهة أخرى، سلّم مدير عام قطاعي الموسيقى والإذاعات في مجموعة أم بي سي الاستاذ زياد حمزة نجوى كرم درع افضل فنانة لبنانية جماهيرية لعام ٢٠١٨ بحضور مدير شؤون الفنانين داني صيرفي.
نذكر ان شمس الاغنية كانت قد اطلقت عدة اغنيات مؤخراً آخرها “بعلق مشنقتو” من كلمات الشاعر نزار فرنسيس الحان وتوزيع جان ماري رياشي من انتاج MBC.
وأغنية “كتير حلو” كلمات والحان عماد شمس الدين توزيع هادي شرارة ستصورها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج وليد ناصيف ليتم طرحها بعد عيد الفطر.
وأغنية “ملعون ابو العشق” كلمات عامر لوند، الحان وتوزيع علي حسون وماسترينغ جو باروجيان، تخطى الكليب حاجز الـ 21 ملايين مشاهدة.
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