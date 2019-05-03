زوج السعودية عبير سندر يكشف عن ديانته .. شاهد!

قامت عبير سندر، الفاشينيستا السعودية، ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر فيديو لها ولزوجها عبر سناب شات تجيب فيه عن بعض الأسئلة من المتابعين، وكان من بينهم سؤال عن ديانة زوجها، حيث تحدث ليام أونيل، مدرب فنون القتال، عن حياته الشخصية لأول مرة، وأجاب على أسئلة المتابعين، وكشف عن ديانته مؤكدًا أنه “مُسلم”، من خلال إيمائه بالرأس، وواصل “ليام”، إجاباته من خلال مقطع الفيديو الذي بثته عبير سندر، عبر حسابها على “سناب شات”، حيث كشف عن رأيه في الزواج قائلًا: إنه يعتمد على اختيار كل شخص لما هو مناسب له، متمنيًا أن يكون زواجه من عبير سندر، التي رافقته في الفيديو، جيدًا لهما.

وداعب ليام أونيل، المتابعين بعد طرحهم السؤال عن الزواج بطريقة أخرى، وعما إذا كان جيدًا بالنسبة له أم لا، قال ضاحكًا: “اسألوني السنة الجاية”.