بعدما ترددت هذه الأنباء.. خالد يوسف الهارب من قضية الفيديوهات الإباحية: اللي عندي ولا حتى حكومات...

علق النائب البرلماني والمخرج السينمائي المصري، خالد يوسف، المتهم في قضية الفيديوهات الفاضحة التي هزت الرأي العام المصري والعربي، علق على ما تم تداوله بشأن بيع ممتلكاته في مصر.

وكتب النائب البرلماني عبر حسابه في إنستغرام، “ممتلكاتي ما تقدرش على شرائها غير حكومات دول، دي كانت جملة هزار مع الصحفي عمرو الديب لما سألني عن صحة الخبر المتداول عن بيع ممتلكاتي في مصر لعدم نيتي الرجوع.. فوجئت أن المواقع تتناقلها مانشيتات، عموما الصيت ولا الغنى زي ما بيقولوا، أما الحقيقة فهي، إن اللي عندي بجد ولا حتى حكومات الدول تقدر تشتريه”.

وكان موقع “القبس الإلكتروني” الكويتي، نقل عن مصادر مقربة من المخرج المصري خالد يوسف أنه يجري تجهيزات على ما يبدو للاستقرار خارج مصر وعدم العودة مرة أخرى. وأشارت المصادر إلى أن يوسف سيبيع كل ممتلكاته داخل مصر خلال الفترة القادمة للاستقرار بالخارج.

وتعرض المخرج خالد يوسف لسيل من الاتهامات، بعدما تقدم محام ببلاغ للنائب العام تضمن أسطوانات مدمجة تحتوي على عشرات الفيديوهات الإباحية، التي يدعي أنها تسجيلات مصورة لوقائع إباحية للبرلماني المذكور مع عدد من الفتيات.