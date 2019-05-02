أول تعليق من الفنان أحمد صيام على أنباء إصابته بالسرطان

كشف الفنان المصري أحمد صيام، عن حقيقة إصابته بمرض السرطان، مؤكدا أنّه تلقّى العديد من الاتصالات الهاتفيّة للاطمئنان عليه، بعد نشر عدّة أخبار تؤكد معاناته مع المرض، والحقيقة أنه بخير ولا يعاني من أية أمراض، ولا يعرف السبب وراء انتشار هذه الشائعة.

صيام صمت طويلا أمام الشائعة التي تكررت أكثر من مرة في الفترة الأخيرة، ولكنه أصدر مساء أمس توضيحا رسميا قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم منذ الأمس والاتصالات التليفونية لم تنقطع بسبب خبر سخيف تناقلته بعض المواقع عن إصابتي بمرض خبيث، وأنا والحمد لله في أتم صحة ولا أعانىي من أي أمراض.

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وأضاف أحمد: أمارس عملي يوميًا للحاق بالعرض في الشهر الكريم، والحقيقة أني لا أجد سببا منطقيا لهذه الشائعات ولا أعرف الغرض منها ولن أواجهها إلا بحسبي الله ونعم الوكيل وأشكر كل من اتصل للاطمئنان على وكل عام وجميع الأصدقاء والزملاء بخير وصحة وسعادة".

وأنهى صيام حديثه بملحوظة قائلا: ملحوظة هامة جدا: أقسم بالله أنا لا أخشى المرض أو حتى الموت، فكله من عند الله ولكن لدينا أسر وأبناء نخشى عليهم من القلق والتوتر فراعوا ربكم فيما تكتبون.

يذكر ان شائعة إصابة أحمد صيام بمرض السرطان تلاحقه منذ العام الماضي، وتردد وقتها أن المرض اللعين يفتك بالرئة، وعادت الشائعة لتتجدد مع عرض الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"، ثم تم تداولها للمرة الثالثة أثناء انشغال صيام بتصوير مسلسله الجديد "حدوتة مرة" مع النجمة غادة عبد الرازق ، ومسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان المقرر عرضهما ضمن ماراثون دراما رمضان 2019.