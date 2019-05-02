النجمة لقاء الخميسى تعرب عن حزنها الشديد من بعض متابعيها عبر انستجرام

أعربت النجمة لقاء الخميسى، عن حزنها الشديد من بعض متابعيها عبر انستجرام، بسبب التطاول عليها والإساءة لشخصها ووصفها بصفات غير حقيقية، مؤكدة أن بعض الكومنتات التى إن نمت على شيء فإنها تنم على تدنى النفسيات.

وقالت لقاء: "حبيت أشاركم بعض الكومنتات التى إن نمت على شيء فإنها تنم على تدنى النفسيات، زملاء كتير بيعانوا من الكلام دا"، مضيفة أنا مش قادرة أصدق إن فى ناس لسه لحد النهاردة بتعتقد أن الأسلوب المتدنى ده بيشعرهم بالراحة النفسية ولأنهم سود من جواهم".

وأضافت لقاء: "أنا بحب وأحترم كل أصدقائنا المهذبين اللى بيؤمنوا أن الكلمة تعنى الكثير عن صاحبها، شكرا لأصدقائى اللى بعتولى رأيهم، بحبكم وبقدركم واحترمكم لآخر مدى".

فيما تضامن المئات من متابعى "لقاء" ضد هذه الفئة القليلة مطالبين أن تتجاهل هؤلاء المتطفلين وإغلاق التعليقات، حيث قال أحد المتابعين: "ميستهلش تركزى مع النوعية دى، والله انتى جميلة وكل الناس بتحبك فعلا"، فيما قالت أخرى: "متزعليش ولا تهتمى، ناس فاضية ونفوسهم وحشة".

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وكانت لقاء الخميسى، صرحت مؤخرا قالت الممثلة لقاء الخميسى، إنها لا تجيد القيام بأدوار الإغراء فى التمثيل، مشددة على أنها لم تقوم بمثل هذه المشاهد فى السابق مطلقاً، وقالت خلال برنامج "حفلة 11" مع سمر يسرى:"أنا بتكسف ومش بعرف أعمل أدوار إغراء.. حبيبى يا جوزى والله غلبان جداً "، لافتة إلى أن مثل هذه المشاهد تتطلب أمور لا تجيدها.

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