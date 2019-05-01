شاهد.. بكاء بدور ابراهيم بعد اتهامها بالتحريض على الشذوذ: “البنت السعودية مؤدبة ومحترمة”

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 مايو 2019 06:57 صباحاً - أثارت السعودية، بدور البراهيم موجة غضب واسعة في المملكة العربية السعودية، باستخدامها كلمات اعتبرها بعض النشطاء غير لائقة وتعد بمثابة دعوة للشذوذ الجنسي.

لكن بدور نشرت فيديو اعتذرت من خلاله واقسمت بالله انها لا تعني اي تلميح للشذوذ وقالت: ” انا مسلمة وانا ام واؤثر على المجتمع وعلى عيالي انا قدوة لعيالي”.

وبكت بدور ابراهيم وقالت: “انا ابكي من ظلم بس عادي انا انام مظلومة ولا انام ظالمة”.

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والمحت بدور ابراهيم الى ان من هاجمها يقصد الإساءة الى البنت السعودية قائلة: “البنت السعودية مؤدبة ومحترمة ومسلمة قبل كل شيء وما ترضى بالأشياء التي انتم تقولونها وتجيبون مقاطع وتركبونها على كيفكم”.

وكانت بدور البراهيم، قد أثارت غضبًا كبيرًا في المملكةالعربية السعودية، بعد ظهورها في فيديو تروج فيه لمنتج خاص بالمساج، وقالت أن لا مانع من الشباب الذين يعيشون في شقة وحدهم وكذلك البنات من استخدام هذا الزيت على أجسام بعضهم عن طريق التدليك.