- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورًا جديدة تجمعها بعدد من النجوم، خلال قضائهم إجازة شم النسيم في مدينة الجونة بالغردقة، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
وظهرت رانيا، خلال الصور برفقتها: أحمد السعدني، وغادة عادل وأحمد داود، والإعلامية إنجي علي.
يذكر أن عدد من النجوم يقضون إجازة شم النسيم بمدينة الجونة رفقة عائلاتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر برفقة نجوم الفن.. رانيا يوسف تنشر صورتين من احتفالها بـ"شم النسيم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.