برفقة نجوم الفن.. رانيا يوسف تنشر صورتين من احتفالها بـ"شم النسيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورًا جديدة تجمعها بعدد من النجوم، خلال قضائهم إجازة شم النسيم في مدينة الجونة بالغردقة، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهرت رانيا، خلال الصور برفقتها: أحمد السعدني، وغادة عادل وأحمد داود، والإعلامية إنجي علي.

يذكر أن عدد من النجوم يقضون إجازة شم النسيم بمدينة الجونة رفقة عائلاتهم.