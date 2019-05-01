شاهدوا رانيا يوسف تثير الجدل مجدداً بصورها على البحر

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 مايو 2019 12:58 صباحاً - تواصل الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ إثارة الجدل، عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي.

فبعد رقصها مع الممثلة المصرية غادة عادل في حفل عمرو دياب في الجونة، نشرت يوسف صوراً لها على البحر، وظهرت في الصور وهي تستعرض قدميها وقد وضعت طلاء أظافر باللون الأحمر.

وعلّقت يوسف على الصور، قائلة: “الصيف دائماً هو الموسم المفضل لدي. أشعر بالسعادة”.

يذكر أن يوسف تشارك في بطولة مسلسل “مملكة إبليس”، الى جانب غادة عادل، سلوى خطاب، أحمد داوود، إيمان العاصي، كريم قاسم، محمود الليثي، أسماء جلال، خالد أنور، ونانسي صلاح، من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.



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