شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ياسمين عبدالعزيز داخل فانوس رمضان بصورة ثلاثية الأبعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى أحد العاملين خلف الكاميرا النجمة ياسمين عبد العزيز فانوس رمضان بداخله صورة ثلاثية الأبعاد لها، ومن جانبها شكرته ياسمين وقالت له : " رمضان كريم علينا وعلى كل أسرة المسلسل ".



ياسمين عبد العزيز في صورة مجسمة علي شكل فانوس رمضان

قاربت النجمة ياسمين عبد العزيز على الانتهاء من تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "لآخر نفس" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل بشكل حصرى على قناة الحياة، حيث يتبقى لياسمين 15 يوم تصوير منهم 10 أيام تصورهم خلال شهر رمضان لتودع العمل بعدها مباشرة، ويعمل مخرج العمل حسام على، على مونتاج الحلقات تزامنا مع التصوير.

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ياسمين عبد العزيز والزميل جمال عبد الناصر والفانوس

"لآخر نفس" بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، ومصطفى حشيش، وتأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على، وإنتاج شركة سينرجى.