بالفيديو: بعد فضيحته الجنسية.. محمد الحاج حسن يرد “الي بده أفلام أنا ببعتله”

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صور إباحية للشيخ محمد الحاج حسن، أحد أبرز مشايخ الشيعة وحزب الله في لبنان، وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة، لكنه خرج بالقول أن هذه الصور مفبركة، لكنه تراجع عندما واجهه إعلامي لبناني على الهواء بان هناك من لديه فيديوهات له.

ويظهر في الصور التي نشرت وهو يقوم بممارسة عادات إباحية في الحمام، وممارسة الجنس مع فتاة عبر الفيديو على الإنترنت.

وقال “العمامة الشيعية” أن القضاء يحقق في هذا الأمر وأنه لا يهمه أحد وليس محسوبا على المجلس الأعلى الإسلامي الشيعي، وقال في مداخلة مع الإعلامي اللبناني “نيشان”، ردًا على وعد أحدهم بنشر فيديو إباحي له، أن من يريد فيديوهات له سيرسلها له بنفسه، مضيفًا أن التدخل فى الحياة الخاصة ليس من الإيمان، ورفض طلب المذيع بالاعتذار للناس، قائلًا: ليس لأحد عندي شئ حتى اعتذر له”.

وردَّ الشيخ اللبناني محمد الحاج حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على الأنباء المتداولة حول تسريب صور وفيديوهات فاضحة منسوبة له.

وقال الشيخ حسن: إن “حلقة انا هيك فجرت إعصارات الحقد في نفوس مرضى المذهبية والتعصب الحزبي، فعمدوا إلى إقفال صفحتي الفايسبوك وفبركوا صورا ومقاطع فيديو ويعمدون إلى نشرها عبر مجموعات من يدعون التدين”.

وأضاف حسن: “مهما فعلتم سأستمر ووحدكم ستعيشون بين أحقادكم.. سنلاحق هؤلاء قضائيا اينما كانوا”.

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الشيخ محمد الحاج حسن هو رجل دين شيعي لبناني وسياسي ولد في العام 1976، وهو مؤسس ورئيس التيار الشيعي الحر الذي يعتبر من ضمن تحالف 14 آذار.

في الـ17 من عمره، بدأ دراساته الدينية في مدرسة دينية في بعلبك، وعاش جزءا من شبابه في سوريا وإيران والعراق قبل العودة إلى لبنان، ويقال بأنه كان منظويا في تنظيم حزب الله قبل أن يخرج منه.