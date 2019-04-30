شاهد.. ميريام كلينك تنشر هذا الفيديو للراحل راغد قيس

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2019 11:55 صباحاً - عبرت الفنانة اللبنانية ميريام كلينك عن حزنها على الاعلامي الراحل راغد قيس صاحب حساب شرطة المشاهير.

فقد نشرت ميريام كلنيك مقطع فيديو لها ظهر فيه الراحل راغد قيس وعلقت قائلة: “حتى بالمخفر اجا معي كان اول الاعلاميين الداعمين لي.. الشخص الذي قبلني هو راغد قيس”.

وكان الوسط الفني قد فجع امس الاثنين بوفاة الاعلامي الشاب حيث نعاه عدد كبير من الفنانين.