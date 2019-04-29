منى زكي ورانيا يوسف والسعدني يحتفلون بـ"شم النسيم" في عرض البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة تجمعها بالنجوم، منى زكي، وأحمد السعدني، وتامر حبيب، والإعلامية إنجي علي، خلال استجمامهم بمدينة الجونة، وذلك عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام".

وظهر النجوم بملابس السباحة ، فيما ألغت رانيا خاصية التعليق على الصورة.

يذكر أن عدد من النجوم يقضون إجازة شم النسيم بمدينة الجونة رفقة عائلاتهم.