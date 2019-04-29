محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة تجمعها بالنجوم، منى زكي، وأحمد السعدني، وتامر حبيب، والإعلامية إنجي علي، خلال استجمامهم بمدينة الجونة، وذلك عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام".
وظهر النجوم بملابس السباحة ، فيما ألغت رانيا خاصية التعليق على الصورة.
يذكر أن عدد من النجوم يقضون إجازة شم النسيم بمدينة الجونة رفقة عائلاتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر منى زكي ورانيا يوسف والسعدني يحتفلون بـ"شم النسيم" في عرض البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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