صاحبُ "شرطة المشاهير".. كيف اشتُهر وما أبرز "اشتباكاته" بالوسط الفني؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار نبأ وفاة الصحفي اللبناني راغد قيس، صاحب صفحة "شرطة المشاهير" التي اعتادت السخرية من الفنانين، جدلًا واسعًا بين أهل الفن في الوطن العربي، حيث استقبل كثيرون الخبر بصدمة وحزن شديدين.

ويرصد "فوشيا" معلومات عن راغد قيس والأحداث المثيرة التي مرّ بها في حياته، على مدار سنوات عكف خلالها على انتقاد النجوم، خاصةً الفنانات اللبنانيات.

بداية شهرته

شقّ راغد قيس طريقه في عالم الشهرة، بعد تدشينه صفحته الشهيرة "شرطة المشاهير" على "تويتر" و"إنستغرام" و"فيسبوك"، اعتمد من خلالها على انتقاد الفنانين بطريقة ساخرة، وكان يتابعها ملايين النشطاء من العالم العربي.

أزمات وقضايا

أقامت الفنانة نوال الزغبي، دعوى قضائية ضد راغد قيس والراحلة أمل حمادة نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انتقاداتهما المتكرّرة لها.

وأكّد راغد قيس صحة الخبر حينها، عبر صفحته على "إنستغرام"، حيث نشر مقطع فيديو ضمن خاصية "الستوري"، يظهر فيه برفقة أمل حمادة، من أمام مكتب الجرائم المعلوماتية في لبنان، مؤكّدًا أنه سيُوافي جمهوره بكافة تفاصيل القضية، كما وجّهتْ أمل رسالة للزغبي بطريقة ساخرة.

نوال لم تكن الوحيدة التي اختصمت مع الصحفي اللبناني الراحل في القضاء، حيث رفعت الناشطة الأردنية زين كرزون، قضية ضده بعد كتاباته المتكرّرة عنها.

وأوقفت الأجهزة الأمنية الناشط اللبناني، ثم أفرجت عنه بعد ذلك بكفالة، ليرفع قضية من جهته على كرزون، قبل أن يُغادر إلى لبنان.

وكانت صفحة شرطة المشاهير، نشرت في وقت سابق، معلومات غير موثّقة عن الناشطة كرزون وعائلتها.

نجمات لم يَسلمنَ من سخريته

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تخصّص الصحفي الراحل في السخرية من النجمات، وكانت طريقته هزلية استطاع من خلالها جذب العديد من المتابعين ليُحقق شهرة واسعة، ومن أبرز الفنانات اللاتي سخر منهن إليسا حيث سخر من رقصها في إحدى الحفلات، وأحلام الإماراتية، والمغربية دنيا بطمة التي وصفها بـ"مطربة كباريهات"، والفنانة السورية سوزان نجم الدين بسبب تكريماتها المبالغ فيها والإعلامية الكويتية حليمة بوند الذي طالما اتهمها بالتصنع والتمثيل.

أبرز منشوراته المثيرة للجدل

على الرغم من جرأة منشوراته وطريقته في السخرية من المشاهير، إلا أن ما كتبه عن الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل وزوجها النجم المصري تامر حسني، كان الأكثر جرأة وصدمة للمتابعين.

وادعى راغد قيس على صفحة "شرطة المشاهير" أن بسمة بوسيل حملت من تامر حسني قبل ارتباطها به رسميًا.

وقالت الصفحة إن بسمة تعرّفت على تامر فور طلاقها من زميلها في "ستار أكاديمي" يحيى صويص، وهو الوقت الذي كان فيه تامر على علاقة غرامية بالفنانة المغربية المعروفة بالخليج جليلة.

وأضافت أن تامر بدأ بمواعدة الفنانتين المغربيتين دون أن تعرفا بذلك، إلا أن الأمور تعقّدت حينما حملت منه بسمة بابنتهما الأولى وهدّدته بالفضيحة إذا لم يتزوجها، وهو ما أجبره على الزواج منها في السر مبدئيًا، مع محاولته البقاء مع جليلة التي كان يحبها، ووعدها بتطليق بوسيل في أقرب وقت، إلا أنها ورغم كل هذا قرّرت الانفصال عنه.

ماذا قال راغد قيس لـ"فوشيا"؟

أجرى "فوشيا" لقاءً مُصورًا مع صاحب صفحة "شرطة المشاهير" تحدّث فيه عن الآلية التي يعتمدها الموقع وعلاقته بعدد من النجمات.

يُذكر أن راغد قيس عانى من أزمة صحية طارئة خلال الأيام الماضية، أدّت إلى وفاته منذ قليل، وتسابق الفنانون على نعيه منهن إليسا وسيرين عبد النور وغيرهما.