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بالفيديو.. رانيا يوسف تحتفل في شم النسيم بإطلالة مثيرة

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هنأت الفنانة جمهورها من الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهرت رانيا في الفيديو بجمبسوت باللون الأبيض والأسود من أمام البحر حيث تستمتع بأجواء

الربيع، وهنأت رانيا في الفيديو قائلة: " كل سنة واخواتنا المسيحيين بخير.. عيد سعيد عليكم وينعاد علينا كل سنة يارب واحنا مع بعض".

يذكر أن رانيا يوسف تشارك حاليًا في مسلسل
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"مملكة ابليس"، ويشاركها البطولة كل من: غادة عادل وأحمد داوود وإيمان العاصي وسلوى خطاب وكريم قاسم ومحمد جمعة وخالد أنور وأسماء جلال ومحمود الليثي، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

 

 

 

 

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كل سنه وانتوا طيبين ❤

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كل سنه وانتوا طيبين ❤

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كل سنه وانتوا طيبين ❤

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on Apr 29, 2019 at 6:38am PDT

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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