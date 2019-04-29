بالفيديو.. رانيا يوسف تحتفل في شم النسيم بإطلالة مثيرة

هنأت الفنانة رانيا يوسف جمهورها من الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



ظهرت رانيا في الفيديو بجمبسوت باللون الأبيض والأسود من أمام البحر حيث تستمتع بأجواء

الربيع، وهنأت رانيا في الفيديو قائلة: " كل سنة واخواتنا المسيحيين بخير.. عيد سعيد عليكم وينعاد علينا كل سنة يارب واحنا مع بعض".يذكر أن رانيا يوسف تشارك حاليًا في مسلسل"مملكة ابليس"، ويشاركها البطولة كل من: غادة عادل وأحمد داوود وإيمان العاصي وسلوى خطاب وكريم قاسم ومحمد جمعة وخالد أنور وأسماء جلال ومحمود الليثي، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.