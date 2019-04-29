بالفيديو.. رانيا يوسف تحتفل في شم النسيم بإطلالة مثيرة

هنأت الفنانة رانيا يوسف جمهورها من الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهرت رانيا في الفيديو بجمبسوت باللون الأبيض والأسود من أمام البحر حيث تستمتع بأجواء
يذكر أن رانيا يوسف تشارك حاليًا في مسلسل
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on Apr 29, 2019 at 6:38am PDT
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