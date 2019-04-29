شاهد… رانيا يوسف بإطلالة مثيرة بمناسبة عيد الفصح!

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2019 05:16 مساءً - حرصت الفنانة المصرية رانيا يوسف على توجيه المعايدة الى جمهورها ومتابعيها بمناسبة عيد الفصح لدى الطوائف الشرقية. فقد نشرت رانيا يوسف مجموعة صور جديدة لها، وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها بثياب صيفية خفيفة اظهرت مفاتنها وعلقت قائلة: “عيد فصح مجيد”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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