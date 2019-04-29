نجمات ينعين صاحب "شرطة المشاهير" راغد قيس.. وزين كرزون: "اللهم لا شماتة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار خبر وفاة الشاب راغد قيس المسؤول عن صفحة شرطة المشاهير في إنستغرام وتويتر صدمة في الوسط الفني، حيث عبر عدد من النجمات والمشاهير عن صدمتهم بهذا الخبر بالرغم من تعرضهم للسخرية والانتقاد من قبله في بعض منشوراته.

من بين أبرز النجمات، الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، والتي أكدت خبر الوفاة مؤكدة أنه عانى مؤخرًا من مرض تسبب بوفاته.

وكتبت الإعلامية منى أبو حمزة ناعية الشاب الراحل قائلة: "الله يرحمك راغد قيس ذكا وخفة ظل وحسّ نقدي وموهبة فرضت نفسها.. شاءت الأقدار إنك ترحل بعد كم شهر من رحيل صديقتك أمل"، فيما كتبت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور عبر إنستغرام قائلة: "يا حبيبي الله يرحمك الله يرحمك".

أما الإعلامية اللبنانية يمنى شري فكتبت قائلة: "الطيبة والهضامة والجرأة في ذمة الله شو قصيرة وكيف بتنخطف فجأة الحياة! #راغد_قيس رح نشتقلك".

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ومن جانبها نعت ليلى إسكندر راغد قيس قائلة: "الله يرحمك ويغفرلك.. راغد قيس في ذمة الله #شرطة_المشاهير مني ومن عائلتي نقدم التعازي لأهل الفقيد..".

أما الأردنية زين كرزون المثيرة للجدل والتي كان الشاب الراحل قد تسبب بفضيحة لها ونشر علاقتها مع رجل متزوج وكشفها للعلن، لم تستطع إخفاء فرحتها بخبر الوفاة قائلة: "اللهم لا شماتة، خير منتقم من الظالمين" ثم سارعت وقامت بشطب التعليق بعد دقائق قليلة من نشره.