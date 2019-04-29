وفاة راغد قيس صاحب صفحة "شرطة المشاهير".. وإليسا أول المعلقين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تناقلت منذ قليل عدة صفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة صاحب صفحة "شرطة المشاهير"، الصحفي اللبناني راغد قيس.

وأكدت مصادر أن راغد -31 عامًا- قد عانى من وعكة صحية شديدة أدخلته المستشفى منذ 5 أيام، لكنه فارق الحياة اليوم.

ونشرت صديقة راغد المقربة المصورة "زهرة" منشورًا عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام، أكدت فيه وفاة راغد، حيث كتبت: "معك حتى النفس الأخير يا حبيبي معك حتى التعب الأخير معك حتى الروح الأخير معك حتى الحب يا حبيب القلب ويا صديق الروح ويا عمر الروح يا صديقي يا صديق الدرب والروح ورفيق العمر يا وجعي الآن انكسر ظهري الآن انكسر يا روحي كسرتلي ضهري يا رفيق الدرب انا لك حين يثقل العالم على كتفيك يا رورو إن لله وإنا إليه راجعون".

وأشارت صفحة "عديلة" الفنية في منشور لها على إنستغرام: ما بعرف شو بدّي قول ولا شو بدّي احكي. كل اللي عرفوك يا راغد عن قرب بيعرفوا اديش كنت انسان شهم وطيب القلب. يا ضيعان شبابك. الله يرحمك.

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ومن ناحيتها، غرّدت الفنانة إليسا قائلة: كتير زعلت لما سمعت بخبر وفاة راغد قيس، صاحب حساب شرطة المشاهير. الله يرحمو راح بعمر كتير زغير. ما كنت بعرفو شخصيًا ومرات كانت تعليقاتو قاسية بحقي، بس مننحني قدام الموت ومنصلي لروحو. الله يصبّر أهلو".

وحتى الآن لم تتضح تفاصيل مرض راغد ولا سبب وفاته بشكل رسمي، فلم يصرّح أحد من أقاربه أو رفاقه بأي معلومات للصحافة.

يذكر أن آخر منشور لراغد على صفحته "شرطة المشاهير" كان قبل 4 أيام، حيث نشر صورة للنجمة السورية سوزان نجم الدين، علّق أسفلها: "قشط دمها لحقت تاخد سلفي وتبعتها وتنشرها وتعمل ضجة، وشالت الكمامة ورجعت لحياتها الطبيعية

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