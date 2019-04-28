عادل كرم بصورة مسربة.. عارٍ تمامًا ويلف سيجارة حشيش على السرير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت صورة الإعلامي والفنان اللبناني، عادل كرم، ضجة عارمة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريبها من قبل أحد الأشخاص، حيث ظهر كرم في الصورة وهو عار بشكل كامل ويلف سيجارة حشيش.

وتفاوتت ردود فعل الجمهور على الصورة، ففي الوقت الذي سخر فيه عدد كبير من ظهور كرم بهذه الطريقة المُهينة على حد قولهم، إلا أن شريحة كبيرة دافعت عن عادل، لافتين إلى أن الصورة تم التقاطها في منزله وغرفة نومه، وهي صورة خاصة جدًا ولا يحق لأحد محاكمته عليها.

بينما تساءل آخرون عن سبب تسريب هذه الصورة، ومن وراءها، قبل أن يتم سحب الصورة من مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها انتشرت بين الجمهور، منتقدين في نفس الوقت ظهور كرم في الصورة وبحوزته سيجارة حشيش.

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وأشار بعض المعلقين إلى أن صورة "عادل" ممكن أن تكون مفبركة، حيث أن أعداء الإعلامي في الوسط كثيرون. بينما قال آخرون إن هذه الصورة مسربة من فيلم جديد لعادل.

من جانبه، إلتزم عادل كرم الصمت حيال الصورة ولم يُعلق على الأمر حتى هذه اللحظة، واكتفى بإعلان اسم ضيف الحلقة الأخيرة من برنامج "بيت الكل" والذي يقدمه على قناة MTV اللبنانية وهي الفنانة سيرين عبد النور، إذ سُتعرض الحلقة في يوم الجمعة المقبل.