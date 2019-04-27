شاهد.. وصلة رقص لـ رانيا يوسف وغادة عادل في حفل عمرو دياب

كتب امير فتحي في السبت 27 أبريل 2019 02:05 مساءً - أحيا النجم المصري عمرو دياب حفلًا غنائيًا ضخمًا في الجونة وسط حضور الآلاف من جمهوره بالإضافة الى نخبة من نجوم الفن.

وكان أبرز الفنانات اللاتي حضرن الحفل رانيا يوسف وغادة عادل وقدما بوصلة رقص سويًا على أغنية “على حبك” و”ده لو اتساب”.

وقدم الهضبة خلال الحفل باقة من أغانيه التي لاقت تفاعلا من كل محبيه وعشاقه مثل “يتعلموا، هدد، مقدرش عالنسيان، أحلى وأحلى” وغيرها من الأغاني.

وطرح عمرو دياب مؤخرًا أغنية “مقدرش ع النسيان” وحقق من خلالها نسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، كما يعكف حاليًا على التحضير لأغاني ألبومه الجديد المقرر طرحه الصيف المقبل.