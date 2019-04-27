مفاجأة جديدة من رانيا يوسف في رمضان.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 27 أبريل 2019 11:54 صباحاً - تطل الفنانة المصرية رانيا يوسف على جمهورها في رمضان من خلال حلقات برنامج بعنوان “رحلة رانيا” أعلنت عنه عبر حسابها بـ انستغرام.

نشرت رانيا فيديو تشويقي للبرنامج يتضمن لقطات من أعمالها الفنية، مشيرة إلى أنه سوف يعرض على قناتها بـ YouTube الساعة الـ10 مساء كل خميس في رمضان 2019.

ذكر أن رانيا يوسف لن تشارك في رمضان 2019، إذ خرج مسلسلها “مملكة إبليس” من السباق، ويشاركها البطولة غادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي وسلوى خطاب وكريم قاسم ومحمد جمعة وخالد أنور وأسماء جلال ومحمود الليثي، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.