كتب امير فتحي في السبت 27 أبريل 2019 11:54 صباحاً - تطل الفنانة المصرية رانيا يوسف على جمهورها في رمضان من خلال حلقات برنامج بعنوان “رحلة رانيا” أعلنت عنه عبر حسابها بـ انستغرام.
نشرت رانيا فيديو تشويقي للبرنامج يتضمن لقطات من أعمالها الفنية، مشيرة إلى أنه سوف يعرض على قناتها بـ YouTube الساعة الـ10 مساء كل خميس في رمضان 2019.
ذكر أن رانيا يوسف لن تشارك في رمضان 2019، إذ خرج مسلسلها “مملكة إبليس” من السباق، ويشاركها البطولة غادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي وسلوى خطاب وكريم قاسم ومحمد جمعة وخالد أنور وأسماء جلال ومحمود الليثي، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة جديدة من رانيا يوسف في رمضان.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.