متابعو هايلي بالدوين يؤكدون: ستظلين الثانية في حياة جاستن بيبر

متابعة بتجـــــــــــرد: هاجمت عارضة الأزياء هايلي بالدوين المتصيدين على الإنترنت، والذين يصفون علاقتها بزوجها الفنان جاستن بيبر بالوهمية، وأنها ستظل دائمًا في المرتبة الثانية في حياته بعد حبيبته سيلينا غوميز.

وانتقدت هايلي المتصيدين على خاصية الـ story بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو القصيرة “انستقرام”، وذلك بعد الهجوم الذي شنوه عليها وانتقادهم اللاذع لها في تعليقاتهم على الصورة التي شاركتها برفقته مؤخرا.

ووصف المتابعون علاقة هايلي وبيبر بـ “الوهمية”، وأكدوا أنه سيتركها ويعود إلى سيلينا مرة أخرى، فقال أحد المتابعين: “هل يمكنك التوقف عن فرض علاقتك بالفعل، نعلم جميعا أنك ستظلين الثانية في حياته”.

وعلق آخر “سيتركك يومًا ويذهب إلى سيلينا”، بينما وصف آخر ضحكة بيبر في الصورة بـ”الوهمية”، مؤكدا أنه يفتقد سيلينا، بينما اتهم آخر هايلي بأنها تقلد سيلينا في كل شيء.

Advertisements

وانفجرت هايلي في متابعيها حيث كتبت على خاصية الـ story: ” أنت صغير على الإنترنت وتحتاج إلى تعلم كيفية المضي قدما في الواقع، نحن بالغون لدينا أشياء لفعلها أفضل من إضاعة الوقت في شرح شيء ما حتى تتمكن من إيقاف التخيلات الوهمية الخاصة بك”. وأضافت: “لن أجلس هنا وأدع الغرباء المهوسين يحاولون أن يخبروني عن زوجي”.

ودعم بعض المتابعين هايلي التي تزوجت من بيبر في عام 2018، فقال أحدهم: “من فضلك توقف عن الحديث عن سيلينا، لقد أحببت سيلينا ولكن إذا كان جاستن سعيدا بهايلي فلا يحق لك أن تقول إن هذه الضحكات كاذبة، إنها حياتهما، اتركهما وشأنهما”.

وكتب آخر: “أحب هذين اللذين يحبان ويدعمان بعضهما، علاقة حقيقية وصحية”.

بدأ جاستن علاقته بسيلينا غوميز في عام 2009، عندما كانا مراهقين، ولكنهما انفصلا عن بعضهما في شهر مارس من عام 2018، وبعد أسابيع قليلة من انفصالهما ارتبط جاستن بهايلي والتي تزوج منها في شهر سبتمبر من العام نفسه.