رانيا يوسف تكشف برنامجها لرمضان المقبل

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أعلنت الفنانة رانيا يوسف عرض برنامجها "رحلة رانيا" بشكل أسبوعي في رمضان من خلال قناتها على YouTube. حيث سيُذاع في العاشرة من مساء الخميس في كل أسبوع. حيث نشرت رانيا مقطعاً تشويقياً من البرنامج الجديد الذي ستتحدث فيه عن أدوارها وأعمالها الفنية بمشاهد مميزة من عدة أعمال.

وهي تباشر في الوقت الحالي بتصوير دورها في مسلسل "مملكة ابليس" الذي تجمعها بطولته بالفنانة غادة عادل. وهو العمل الدرامي المتوقع طرحه على إحدى المنصات المدفوعة خلال الفترة المقبلة.