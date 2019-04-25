قرار جديد من المحكمة في قضية رانيا يوسف وطليقها المنتج محمد مختار

كتب امير فتحي في الخميس 25 أبريل 2019 12:02 صباحاً - قضت محكمة الأسرة بالقاهرة، بإلزام المنتج محمد مختار طليق رانيا يوسف بدفع مبلغ 250 ألف جنيه؛ مصاريف دراسية لابنتيه.

وكانت رانيا يوسف أقامت دعوى ضد طليقها المنتج محمد مختار، تطالبه بدفع 523 ألف جنيه مصاريف دراسية لابنتيه المقيدتين بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة عن أعوام دراسية من عام 2014 حتى 2017.



وقدمت رانيا صورة رسمية من شهادة طلاقها وثلاثة خطابات صادرة من المدرسة تفيد سدادها كافة الرسوم المقررة، بالإضافة إلى تقرير تحري صادر عن قسم قصر النيل يفيد بأن مطلقها يعمل منتجاً سينمائياً وحالته المادية ميسورة.

وقدم مختار مستندات وصورة ضوئية من الحكم الصادر بفرض نفقة 15 ألف جنيه لابنتيه وصورة ضوئية من قيد ميلاد نجله من زوجة أخرى، وطلب نقل ابنتيه من المدرسة الدولية لأخرى خاصة لعدم قدرته على سداد المصروفات.

وكانت محكمة أول درجة قضت من قبل بإلزام مختار أن يؤدي مبلغ 529 ألف جنيه قيمة المصروفات الدراسية لابنتيه, لكنه طعن على الحكم بالإستئناف وطالب بتخفيض المبلغ.