المحكمة تنصف رانيا يوسف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضت محكمة أسرة القاهرة برئاسة المستشار حسن إسماعيل وعضوية المستشارين عبدالرحيم الحبشي ورأفت عبد اللاه وأمانة سر خالد عبدالغفار، بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المنتج محمد مختار، طليق الفنانة رانيا يوسف بدفع مبلغ 250 ألف جنيه مصاريف دراسية لابنتيه.

الفنانة رانيا يوسف، أقامت دعوى ضد محمد مختار، تطالبه بدفع نفقة مبلغ 523 ألف جنيه مصاريف دراسية لابنتيه المقيدتين بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة عن أعوام دراسية 2014 حتى 2017.

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وقدمت المدعية صورة رسمية من شهادة طلاقها وثلاث خطابات صادرة من المدرسة تفيد بسدادها جميع الرسوم المقررة، بالإضافة إلى تقرير تحرٍ صادر عن قسم قصر النيل يفيد بأن مطلقها يعمل منتجا سينمائيا وحالته المادية ميسورة.

بينما قدم المدعي عليه مستندات وصورة ضوئية من الحكم الصادر بفرض نفقة 15 ألف جنيه لابنتيه بنوعيها وصورة ضوئية من قيد ميلاد نجله من زوجة أخرى وطلب المدعي سابقا نقل ابنتيه من المدرسة الدولية لأخرى خاصة لعدم قدرته على سداد المصروفات.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعي عليه أن يؤدي مبلغ 529 ألف جنيه قيمة المصروفات الدراسية، لم يرتض الحكم الصادر وطعن عليه بالاستئناف وطالب بتخفيض المبلغ، لتقرر المحكمة تخفيض نفقة المصاريف الدراسية إلى 250 ألف جنيه.