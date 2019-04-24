شاهد.. رانيا يوسف بوضعيات رياضية مختلفة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2019 03:01 مساءً - نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف فيديو جديد لها وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي. وظهرت رانيا يوسف في الفيديو أثناء تدربها في الجيم بوضعيات رياضية مختلفة. وعلقت رانيا يوسف على الفيديو بالقول: “فكر بموعد تدريبك كموعد اجتماع مهم”. وقد اشاد متابعو رانيا يوسف بلياقتها البدنية خاصة وانها تواظب منذ فترة على نشر فيديوهات من الجيم ودائما ما تشجع على ممارسة الرياضة.

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