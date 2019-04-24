الفنانة ريهام حجاج تحتفل بزفافها إلى طليق ياسمين عبدالعزيز.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة المصرية ريهام حجاج، بزفافها على رجل الأعمال محمد حلاوة، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام، وذلك داخل احد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
الإعلامية بوسي شلبي، شاركت متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور من حفل الزفاف والذي لم ترتد فيه ريهام فستان زفاف وظهرت فيه بفستان يجمع بين الأبيض والأسود.
وشارك في حفل الزفاف عدد من النجوم من بينهم، يسرا، ووفاء عامر، و محمد شاهين، ودنيا عبدالعزيز، وإلهام شاهين، وناهد السباعي، وأحيا حفل الزفاف كل من الفنان اللبناني رامي عياش، والفنان محمود العسيلي.
محمد حلاوة هو طليق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، ووالد أبنائها ياسمين وسيف، وأعلنت ياسمين نهاية العام الماضي أنها انفصلت عنه دون ذكر اسباب لذلك.
ريهام حجاج أعلنت ارتباطها بحلاوة فور انفصاله عن ياسمين مما جعل الجمهور يتهمها بخطف زوج ياسمين ولكنها ردت وقالت إنها لم تخطفه وأن ياسمين انفصلت عن زوجها 3 مرات متتالية ولا أمل لعودتهما.
الفنانة المصرية قدمت هذا العام أولى بطولاتها الدرامية من خلال مسلسل «كارمن»، والذي ينتجه زوجها ويشارك ببطولته محمد كيلاني، عمر الشناوي، ولاء الشريف.
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