مفاجآت محمد عساف تتوالى… وهذه آخرها

Apr 24, 2019
يعمل الفنان الفلسطيني محمد عساف على مجموعة من المفاجآت سيبدأ بالكشف عنها تباعاً في الأسابيع المقبلة.
فعلى عيد الفطر السعيد سيطرح نجم اراب آيدول أغنية جديدة بعنوان “الخليج 365” باللهجة العراقية من كلمات رامي العبودي، الحان علي صابر وهو نفس فريق العمل الذي نفذ أغنية “مكانك خالي” وحققت نجاحاً كبيراً جداً.
وفي نفس السياق، يعمل “عساف” على أغنية فلسطينية سيطرحها في صيف 2019 ولكنه يتكتم عن تفاصيلها.
وعن الحفل الذي سيحييه ضمن مهرجانات بعلبك الدولي، أشار عساف الى أنه سيغني في 20 تموز/يوليو حفلة احياء لذكرى الفنان الراحل عبد الحليم حافظ.
صيف محمد عساف سيكون حافلاً بالحفلات في الدول العربية والاروبية، من بينها حفلة ضمن مهرجان جرش في الاردن، حفلة في برلين ومجموعة من الحفلات بمناسبة العيد.
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