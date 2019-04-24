بالفيديو.. استقبال حافل لـ "محمد إمام" من أهالي بحري أثناء تصوير "هوجان"

نشر النجم محمد إمام ،عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، فيديو له من كواليس تصوير مسلسله الرمضاني "هوجان"، وظهر به الكثير من أهالي قطار بحري وهم يستقبلونه استقبال حافل ، و علق كاتباٌ: "النهاردة كنت بصور المسلسل في قطار بحري .. مش عارف أقولكم ايه على إستقبالكم ليا في كل محطة .. طب

والنبي فيه في حلاوتكم إن شاء الله هتشوفوني لأول مرة باللهجة الفلاحي في مسلسل هوجان".

يذكر أن مسلسل "هوجان" من تأليف محمد صلاح العزب، و إخراج شيرين عادل، و بطولة كل من كريم محمود عبد العزيز، أوس أوس، ميرنا نور الدين، عمر مصطفي متولي، أسماء أبو اليزيد، عبير صبري،

هاجر أحمد، و تدور أحداثه حول شاب مُلقب من أهل منطقته الشعبية بـ "هوجان"، نظرًا لكونه من ذوي القدرات الخارقة، حيث نراه يسحب سيارات بيده دون مساعدة أحد، كما يثني العملات المعدنية بأصابعه وفمه ويبرع في أكل الزجاج، لتذيع شهرة هوجان في الأفق، و يصبح واحدًا من صفوة المجتمع، ومن المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان المقبل.