طليق رانيا يوسف مطالب بدفع 14 ألف دولار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قضت محكمة مصرية بإلزام طليق الفنانة رانيا يوسف بدفع مبلغ 250 ألف جنيه مصري، بما يقارب 14 ألف دولار كمصاريف دراسية لابنتيه.

كانت الفنانة رانيا يوسف قد أقامت دعوى ضد طليقها المنتج محمد مختار تطالبه بدفع نفقة مبلغ 523 ألف جنيه (30 ألف دولار) مصاريف دراسية لابنتيه المقيدتين بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة عن أعوام دراسية 2014 حتى 2017.

وأرفقت المدعية صورة رسمية من شهادة طلاقها وثلاثة خطابات صادرة من المدرسة تفيد سدادها كافة الرسوم المقررة، بالإضافة إلى تقرير تحرٍ صادر عن قسم قصر النيل يفيد أن مطلقها يعمل منتجًا سينمائيًا وحالته المادية ميسورة.

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على الجانب الآخر، قدم المدعى عليه مستندات وصورة ضوئية من الحكم الصادر بفرض نفقة 15 ألف جنيه لابنتيه وصورة ضوئية من قيد ميلاد نجله من زوجة أخرى وطلب المدعى عليه سابقًا نقل ابنتيه من المدرسة الدولية لأخرى خاصة لعدم قدرته على سداد المصروفات.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي مبلغ 529 ألف جنيه قيمة المصروفات الدراسية ولم يرتض الحكم الصادر وطعن عليه بالاستئناف وطالب بتخفيض المبلغ وهو ما تم بالفعل.

وفي سياق آخر، تجري رانيا يوسف تصوير مسلسل "مملكة إبليس"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتشاركها البطولة الفنانة غادة عادل وكوكبة من النجوم.