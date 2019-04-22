العالم العربي يفقد فارس الترجمة والشعر بشير السباعي

رحل أمس الأحد الشاعر والمترجم المصري، بشير السباعي الذي ولد في 15 يناير 1944، مخلفا وراءه إرثا ورصيدا ثريا في الآداب والترجمة يقدر بنحو 70 عملا إبداعيا وفكريا.

نقل السباعي عن الروسية والإنجليزية والفرنسية نحو سبعين عملا إبداعيا وفكريا، وتحصل على جائزة أفضل المصريين الملمين بالروسية وآدابها من المركز الثقافي السوفيتي بالقاهرة عام 1971.

وحاز السباعي جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب، دورة 1996، عن أفضل ترجمة عربية عام 1995، وجائزة مؤسسة البحر المتوسط للكتاب عام 2007، و"جائزة رفاعة الطهطاوي" من المركز القومي للترجمة عام 2010، وجائزة "كافافي الدولية للترجمة" عام 2011.