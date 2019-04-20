بالصور- رانيا يوسف تخطئ في تحديد لجنتها الانتخابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد طرانة:

ذهبت الفنانة رانيا يوسف، اليوم السبت للإدلاء بصوتها على التعديلات الدستورية، إلى كلية فنون جميلة بمنطقة الزمالك عن طريق الخطأ، معتقدة أنها لجنتها الانتخابية.

والتقطت عدسات "الخليج 365" عدة صور لرانيا التي ظهرت مرتدية ملابس رياضية، ونظارة سوداء، وممسكة بعلم مصر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات دعت، الأربعاء في مؤتمر صحفي، المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 19 و20 و21 من الشهر الجاري للمصرين بالخارج، و20 و21 و22 للمصريين في الداخل.

ووافق مجلس النواب، الثلاثاء، على إدخال تعديلات على دستور 2014، تسمح بإنهاء الرئيس الحالي ولايته عام 2024 بدلا من 2022، وزيادة مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4، إلى جانب استحداث غرفة نيابية ثانية "مجلس الشيوخ"، وإدخال تعديل على مادة 200 التي تُحدد مهام القوات المسلحة.