شاهد… رانيا يوسف تستعرض لياقتها البدنية في فيديو جديد

كتب امير فتحي في الخميس 18 أبريل 2019 02:37 مساءً - استعرضت الفنانة المصرية رانيا يوسف لياقتها البدنية في فيديو جديد نشرته عبر حسابها على انستغرام.

وشجعت رانيا يوسف متابعيها على ممارسة الرياضة اذ علقت على الفيديو الذي ظهرت فيه اثناء ممارسة تمارينها الرياضية من داخل الجيم بالقول: “هيا نفقد بعض السعرات الحرارية لنمارس الرياضة مرة في الاسبوع”.

يذكر ان رانيا يوسف سبق ونشرت العديد من الفيديوهات من داخل الجيم كما خصصت حلقة خاصة من برنامجها “More About Rania” حول هذا الموضوع.

يذكر ان رانيا يوسف تشارك في بطولة مسلسل “مملكة إبليس” الى جانب غادة عادل وأحمد داوود وإيمان العاصي والذي سيعرض في رمضان المقبل.