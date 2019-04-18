زوجة الملحن محمد رحيم تكشف عن حملها للمرة الأولى.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت أنوسة كوتة، زوجة الملحن والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة حديثة لها.

الصورة تعود لاحتفالها بذكرى زواجها، و كشفت من خلالها عن حملها في طفلها الأول والذي تستعد لاستقباله خلال الفترة المقبلة.

وتلقت أنوسة العديد من تهاني متابعيها خاصة أنها المرة الأولى التي تكشف فيها عن حملها.

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وكان محمد رحيم، قد احتفل بزفافه على أصغر مدربة أسود في مصر بتاريخ 11 مارس العام الماضي في حفل حضره عدد كبير من النجوم.

وشارك في إحياء فقرات الحفل عدد من النجوم منهم محمد نور، ونادر أبو الليف، وزيزي عادل، ورنا سماحة، ومينا عطا، ومروة نصر، ونادر نور، ومصطفى محفوظ، ومحمد شاهين.

محمد رحيم، أهدى زوجته خلال الحفل أغنية ألفها خصيصًا لزفافهما تحمل اسم «فيا اللي مكفيني»، وكانت بمثابة مفاجاة لها.

ووجهت أنوسه كوته، رسالة رومانسية لمحمد رحيم، في عيد زواجهما قائلة: «زوجي وروحي وقلبي وكل شيء أنا أحبك محمد رحيم، لا أستطيع أن أجد كلمات تصف حبي لك أنت حب حياتي».