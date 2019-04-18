بعد الحجاب.. رانيا يوسف تتألق بالأحمر الجذاب.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
خضعت الفنانة المصرية رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة نشرت عدد من صورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».
رانيا ظهرت في الصور وهي ترتدي فستان لونه أحمر مزين بخطوط سوداء، واستعرضت عدد من المجوهرات التي ترتديها في الصور، بينما وضعت ماكياج بارز وتركت شعرها مسترسلا.
الفنانة المصرية علقت على الصور وكتبت: «السعادة تنبع من العقل فهي في النهاية الطريقة التي ننظر بها إلى الأشياء».
جمهور الفنانة المصرية عبر عن إعجابه الشديد بالصور التي نشرتها وإن كانت لم تخلو أيضا من الجرأة.
الفنانة المصرية كانت واحدة من أكثر الفنانات المثيرات للجدل مؤخرا، وخاصة بعد ظهورها بفستان كاشف في حفل افتتاح مهرجان القاهرة، وتعرضت للمساءلة القانونية ورغم ذلك ظهرت بأكثر من طلة جريئة.
رانيا ظهرت مؤخرا بالحجاب من خلال بوستر مسلسل «مملكة إبليس»، حيث ينتظر الجمهور عرض العمل في شهر رمضان القادم.
المسلسل بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي وسلوى خطاب وكريم قاسم ومحمد جمعة وخالد أنور وأسماء جلال ومحمود الليثي، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.
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