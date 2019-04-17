خاص الفن- ما مصير التعاون بين زياد برجي و جورج وسوف ؟ هل تم إلغاؤه؟

ميرنا وليد - بيروت - بعد ان تم الاعلان عن تعاون جديد يجمع بين الفنان ​جورج وسوف​ والفنان ​زياد برجي​ في اغنية جديدة بعد ان حقق معه نجاحا كبيرا في اغنية بيحسدوني . وعلى ما يبدو ان هذا التعاون قد ألغي او على الاقل تأجل فقد صور الوسوف كليب لاغنية جديدة لم يتعاون بها مع زياد وقد علمنا ان الاغنية مصرية شعبية من النوع الجديد على الوسوف الا انه لن يقدمها حاليا بصوته.

وكان الوسوف قد صور كليب جديداً مع المخرج أحمد المنجد وقد اجتمع بعدد من الصحافيين والوسائل الاعلامية بالكواليس.