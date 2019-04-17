شاهدوا.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة جديدة بالأحمر

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 أبريل 2019 05:02 مساءً - خطفت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ الأنظار بإطلالة مميزة جديدة، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور لها بدت فيها وهي ترتدي فستاناً من اللون الأسود والأحمر حيث أطلت بقمة جمالها ونعومتها.

وعلقت يوسف على الصور بالتالي: “السعادة حالة ذهنية هي وفقا لنظرتك للطريقة التي تنظر بها للأمور”.

محبو ومتابعو يوسف انهالوا بالتعليقات وعلامات الإعجاب على الصور حيث أثنوا على جمالها.

يذكر ان رانيا يوسف تشارك في بطولة مسلسل “مملكة إبليس” الى جانب غادة عادل وأحمد داوود وإيمان العاصي.

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