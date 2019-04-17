رانيا يوسف تنشر مجموعة صور جديدة عبر إنستغرام

القاهرة - لايف ستايل شاركت النجمة رانيا يوسف جمهورها بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهرت رانيا بإطلالة جذابة حيث ارتدت فستانا أحمر، واعتمدت على الماكياج الهادئ. وعلقت رانيا على الصور قائلة: "السعادة حالة ذهنية هي وفقا لنظرتك للطريقة التي تنظر بها للأمور". من ناحية أخري تشارك رانيا في بطولة مسلسل "مملكة إبليس" ويشاركها في بطولته كل من غادة عادل وأحمد داوود وإيمان العاصي، وخالد أنور وكريم قاسم وسلوى خطاب، من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني. Advertisements وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا - رانيا يوسف تنتهي من تصوير جميع مشاهدها في فيلم "دماغ شيطان" - الفنانة رانيا يوسف تشارك في رمضان بـ"وبينا ميعاد"

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