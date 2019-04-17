نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها وظهرت فيها مرتدية فستانا أحمر اللون. اللون. يذكر أن تصوّر رانيا يوسف حالياً مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الدرامي الجديد "مملكة إبليس" لتعود به إلى المنافسة الرمضانية بعد غياب عامين تقريباً، حيث تظهر بشخصية تُدعى "حنية" ضمن أحداث المسلسل.

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كانت هذه تفاصيل خبر قبل رمضان 2019 .. رانيا يوسف تخطف الأنظار بالأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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