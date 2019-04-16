نانسي عجرم أكثر النساء تأثيرًا في الشرق الأوسط

متابعة بتجـــــــــــرد: تصدّرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم قائمة أكثر السيدات العربيات تأثيرًا في العالم، وذلك بحسب مجلة Esquireme العالمية.

وجاء اختيار نانسي عجرم ضمن القائمة نظرًا للنجاح الكبير الذي حققته خلال مسيرتها الفنية وشعبيتها الجارفة في الوطن العربي ومختلف أنحاء العالم.

وفي التقرير الذي نشرته، أوردت مجلة Esquireme التالي عن نانسي عجرم: “ليس من المستغرب أن تكون نانسي عجرم اسمًا ملهمًا على مدار العقدين الماضيين. تعد الأيقونة اللبنانية واحدة من أفضل الفنانات في الشرق الأوسط وأكثرهن مبيعًا في العقد الماضي، واستمرت ألبوماتها في تحقيق أفضل المبيعات في السنوات الأخيرة. حصد أحدث أعمالها المصوّرة والذي أصدرته في عام 2018 أكثر من 38 مليون مشاهدة، في إنجاز رقمي استثنائي جدًا. تعمل عجرم مع اليونيسف منذ عام 2009، عندما أصبحت أول سفيرة إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

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ويأتي هذا الإنجاز العالمي الجديد الذي تضيفه نانسي عجرم إلى مسيرتها الفنية بعد أن حققت مبيعات قدّرت بأكثر من 50 مليون تسجيل في العالم العربي، وهو ما جعلها الثانية كأثر مغنية ذات مبيعات كبيرة في تاريخ الموسيقى اللبنانية والعربية بعد فيروز، هذا فضلاً عن إستحواذها على اهتمام الشباب والشابات وتمتّعها بقاعدة جماهيرية جارفة تخطت حدود بلدها لبنان والوطن العربي إلى دول العالم أجمع.

تجدر الإشارة إلى أن إستفتاء Esquireme لا يعتبر الأوّل الذي تتصدّر به نانسي عجرم المرتبة الأولى بين الشخصيات الأكثر تأثيرًا في الوطن العربي حيث سبق وحصدت هذا اللقب من قبل جهات عدّة وأبرزها “فوربس” وArabian Business.